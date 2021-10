Já imaginou trabalhar em uma empresa que está revolucionando o mercado de carga e transporte por meio da tecnologia? Esta pode ser a sua chance já que a Tmov oferece oportunidades para trabalho remoto em diferentes funções e áreas, como produtos, campo/logística, gerenciamento de risco, marketing e tecnologia e desenvolvimento.

O aplicativo desenvolvido pela Sotran, que conecta as cargas à caminhoneiros autônomos e transportadoras de uma maneira simples e prática, recruta profissionais dos níveis júnior, pleno e sênior interessados em atuar no segmento de transporte rodoviário de cargas para o agronegócio.

Nesse sentido, a empresa de tecnologia oferece chances para coordenador de logística, consultor de gerenciamento de risco, especialista em performance, analista de projetos e implantação, product manager, analista de business intelligence, developer Node/React e head de governança.



Os requisitos variam de acordo com a posição desejada e o nível de experiência, mas a empresa também conta com um banco de talentos para profissionais que têm interesse em ingressar na equipe mas não encontraram nenhuma vaga de acordo com o seu perfil.

Os selecionados pela empresa receberão salário compatível com o mercado e terão direito a plano de saúde, day off de aniversário e benefícios flexíveis que poderão ser aplicados em educação, mobilidade, saúde, mercados e restaurantes. A contratação é no regime CLT.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Sotran deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/sotran para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo. A lista completa de oportunidades disponíveis pode ser acessada no mesmo endereço, onde também é possível conferir os requisitos de cada posição e seu escopo de atuação.

Não há uma data limite para candidatura, de modo que as oportunidades permanecerão disponíveis até o seu preenchimento ou conforme demanda da empresa.