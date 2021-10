Tombense 2 x 2 Manaus – Carcará joga melhor, mas fica no empate com o Gavião em jogo movimentado – Futebol Interior

Tombos, MG, 09 (AFI) – A Tombense-MG foi melhor durante todo o jogo, mas não conseguiu vencer o Manaus-AM na tarde deste sábado, no estádio Almeidão, em jogo válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Os visitantes saíram na frente com Gabriel Davis, os donos da casa viraram com Jean Lucas e Rubens, mas no fim, Denilson deixou tudo igual novamente.

Com o empate, as duas equipes dividem a liderança do Grupo D da 2ª fase da terceira divisão do Brasileirão, com quatro pontos. O Manaus-AM está na frente no saldo, tem cinco gols, contra um do Tombense-MG. Pela terceira rodada, o Manaus-AM entra em campo no próximo domingo contra o Ypiranga-RS, às 16h, na Arena Amazônia. O Tombense jogará novamente em casa. O time de Tombos-MG encara o Novorizontino no dia 18 de outubro (segunda-feira), às 20h, no estádio Almeidão.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo da partida foi do Tombense-MG. Aos três minutos, Luiz Otávio finalizou de fora da área e obrigou Matheus a fazer boa defesa. Aos 12 minutos, mais uma chance dos donos da casa. Rubens recebeu passe na pequena área, finalizou de primeira e goleiro Matheus fez ótima defesa.

O Tombense-MG seguia na pressão. Aos 19 minutos, Jean Lucas tabelou na intermediária e mandou no ângulo. O goleiro Matheus fez uma defesa plástica. Aos 37 minutos, Galdino recebeu de Rubens e, livre na área, chutou para fora. Aos 42 minutos Jean Lucas arriscou novamente de fora, e Matheus voltou a brilhar.

SEGUNDO TEMPO

Assim como na etapa inicial, Jean Lucas veio para o segundo tempo arriscando de longe. Aos quatro minutos, chutou de fora, a bola quicou, e Matheus pegou. Mas quem abriu o placar foi o Manaus-AM, em sua primeira boa chance. Igor arremessou lateral na grande área, Gabriel Davis girou batendo, o goleiro Felipe Garcia fez a defesa no primeiro lance, mas no rebote, Davis empurrou para o gol.

Lembra dos chutes do Jean Lucas? De tanto arriscar, ele foi premiado. Aos 19 minutos chutou de fora, sem chances para o goleiro, e empatou o jogo. E aos 24 minutos, o Tombense-MG virou. Galdino puxou contra-ataque e acionou Rubens, que tocou na saída do goleiro para fazer o segundo.

O jogo deu uma esfriava até os 40 minutos, quando Daniel Costa cobrou falta para a área e Denilson cabeceou para empatar novamente, definindo o placar final em 2 a 2.

Após o apito final, o técnico do Carcará, Rafael Guanaes foi expulso por reclamação.