Tombense antecipa acesso e Novorizontino desperdiça chance ao perder para o Ypiranga – Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – O Tombense garantiu, por antecipação, o seu acesso dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado à tarde, após vencer o Manaus, por 2 a 1, na Arena da Amazônia. Líder do Grupo D, com 10 pontos, o time mineiro, também vai decidir o título da competição, além de disputar pela primeira vez a Série B em 2022.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA RODADA !

VAGA ABERTA

A segunda vaga continua aberta e será decidida na última rodada, a sexta da segunda fase, que será disputada no próximo domingo, dia 7 de novembro. O Novorizontino desperdiçou a chance de ficar com a vaga ao perder para o Ypiranga, por 3 a 2, à noite em Erechim (RS).

Três times continuam com chances. Novorizontino e Manaus estão com seis pontos, um na frente do Ypiranga (5). Na última rodada, o Novorizontino vai enfrentar o Manaus, em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi no domingo (7) a partir das 16 horas. O Ypiranga vai se despedir diante da Tombense, no interior de Minas Gerais, também no mesmo dia e horário.

Se o Ypiranga não vencer o Tombense, o Novorizontino poderá até empatar com o Manaus, porque ficará com os mesmos sete pontos do time manauara, porém, com uma vitória a mais: 2 a 1. Mas em caso de vitória do Ypiranga, o Novorizontino ou o Manaus vão jogar pela vitória para ficar em segundo lugar e garantir o acesso para a Série B.

JOGOS DE DOMINGO

As outras duas partidas da quinta rodada serão disputadas no domingo no fechamento da rodada. Pelo Grupo C, o Criciúma recebe o Ituano no estádio Heriberto Hulse, às 16h e o Botafogo-PB encara o Paysandu, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), às 18h.



CONFIRA OS JOGOS DA QUINTA RODADA: