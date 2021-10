Tombense-MG 1 x 2 Novorizontino-SP – Cléo Silva decide, Tigre vence segunda seguida e assume liderança – Futebol Interior

Tombos, MG, 18 (AFI) – Novorizontino e Tombense-MG fizeram um bom jogo na tarde desta segunda-feira (18), no complemento da terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. Mesmo longe de casa, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), os paulistas lutaram até o fim e venceram por 2 a 1, com dois gols de Cléo Silva.

COMO FICA O GRUPO?

Com o resultado, o Novorizontino emplaca a segunda vitória seguida e assume a liderança do Grupo D com seis pontos. É seguido por Manaus-AM, com cinco, Tombense, com quatro, e Ypiranga-RS, com um. Ao fim de seis rodadas, os dois primeiros garantem o acesso e o primeiro colocado ainda vai à final.

PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO

O estilo de jogo dos dois times ficou evidente nos primeiros minutos. Enquanto o Tombense buscava mais passes para construir jogadas, o Novorizontino apostava na velocidade e pegar a defesa de surpresa.

O Tombense teve as principais chances até os 25 minutos, apesar de uma ou outra chegada dos paulistas. Assustou com chutes de Everton Galdino e duas vezes com Jean Lucas, de falta. Depois disso, o Novorizontino cresceu e construiu três finalizações praticamente em sequência, com Danielzinho, Douglas Baggio e Léo Baiano.

Até que aos 32, o time paulista abriu o placar. Guilherme Lazaroni fez boa jogada na esquerda e cruzou para Cléo Silva, que se jogou sem medo para completar.

TOMBENSE EMPATA

Atrás do placar, o Tombense começou o segundo tempo pressionando e quase empatou aos 16 minutos com Rubens em chute perigoso. A pressão surtiu efeito e os mineiros empataram aos 29 minutos. David recebeu dentro da área, na direita, e chutou muito forte, no alto, para marcar.

A partida ficou mais nervosa a partir daí com muitas faltas e cartões. O Novorizontino voltou a pressionar e até balançou a rede com Guilherme Queiroz, mas o árbitro marcou falta na origem do lance após revisão no VAR.

GOL NO FINAL!

Mas aos 47 minutos, o time paulista voltou a ficar à frente do placar e garantiu a vitória. Reverson fez grande jogada na esquerda e chutou cruzado. O goleiro espalmou, mas a bola foi nos pés de Cléo Silva, que fez o segundo dele na partida. O Tombense teve mais uma chegada ao ataque, mas a defesa do Novorizontino soube segurar bem o resultado.

PRÓXIMA RODADA

Novorizontino e Tombense voltam a se reencontrar na quarta rodada, que marca o início do returno. A partida será no domingo (24), às 16h, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP).