Tombense-MG x Manaus-AM – Duelo de Gaviões! Times se enfrentam pela liderança do Grupo B – Futebol Interior

Tombos, MG, 8 (AFI) – Neste sábado, acontece um confronto direto entre Tombense e Manaus. O duelo acontece ás 17h no estádio Almeidão e é válido pela segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato brasileiro. Ambas as equipes venceram na primeira etapa e, portanto, dividem a liderança do Grupo B. O jogo contará também com a presença do público. 900 ingressos foram colocados a venda, para entra no estádio, será necessário apresentar o comprovante com ao menos uma dose da vacina da Covid-19. Para quem não estiver vacinado, será necessário apresentar um teste RT/PCR ou antígeno com resultado negativo, realizado nas últimas 72h.

O Gavião do Norte é o líder do Grupo com três pontos. Na primeira rodada goleou o Novorizontino por 5 a 0 em grande atuação coletiva. Já o Gavião Carcará ganhou “apenas” de 1 a 0, ou seja, fica atrás no saldo de gols.

DESFALQUE NO TOMBENSE

Para o confronto direto, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com a presença do atacante Marquinhos, que levou cartão vermelho na estreia e cumpre suspensão automática.

FALA, PROFESSOR

O treinador Evaristo Piza, do Manaus, comentou sobre o adversário que o derrotou na primeira fase por 2 a 1.

“Naquele dia a gente esteve melhor e perdemos o jogo. O Tombense difere um pouco do Novorizontino. É um time que entra às vezes com um terceiro zagueiro, é um time que valoriza muito a posse de bola. É um time que joga com troca de posição. Eles triangulam muito. Quem inicia termina. Quando eles terminam agredindo o fundo de campo essa bola é sempre pra trás. Não é uma bola cavada. A gente tem que impedir essa triangulação por dentro”, destacou.

MESMA EQUIPE

Para o duelo, o treinador conta com todos seus jogadores e deve repetir a escalação da primeira rodada.