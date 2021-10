Tombense na Série B! Portal FI traz todos os jogos do Gavião no inédito acesso na Série C – Futebol Interior

Tombos, MG, 31 (AFI) – O Tombense garantiu o inédito acesso na Série C do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência ao superar o Manaus, por 2 a 1, na Arena da Amazônia, no último sábado. O Portal Futebol Interior entra em campo e traz todos os jogos do Gavião ao longo de nove vitórias, dez empates e quatro derrotas.

HISTÓRICO

Centenário, o Tombense-MG conquista o seu primeiro acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Profissionalizado em 1999, o clube estreou em competições nacionais apenas em 2014, quando disputou a Série D e subiu à Série C na primeira oportunidade. Neste ano, o clube também foi campeão do torneio. Nos últimos anos, vinha estável na Série C até conquistar, hoje, o histórico acesso.

Classificado à final, o Gavião Carcará ainda tem uma missão pela frente. Pela segunda fase, último jogo, os mineiros enfrentarão o Ypiranga-RS em seus domínios.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DO TOMBENSE NA SÉRIE C:

PRIMEIRA FASE

Tombense 1 x 1 Paysandu

Jacuipense 1 x 1 Tombense

Tombense 2 x 2 Altos

Tombense 3 x 0 Ferroviário

Manaus 2 x 1 Tombense

Tombense 2 x 0 Botafogo

Floresta 1 x 1 Tombense

Santa Cruz 0 x 1 Tombense

Tombense 1 x 1 Volta Redonda

Paysandu 1 x 0 Tombense

Tombense 3 x 0 Jacuipense

Altos 0 x 0 Tombense

Ferroviário 0 x 0 Tombense

Tombense 2 x 1 Manaus

Botafofgo 1 x 1 Tombense

Tombense 0 x 0 Floresta

Tombense 2 x 1 Santa Cruz

Volta Redonda 2 x 1 Tombense

SEGUNDA FASE

Ypiranga 0 x 1 Tombense

Tombense 2 x 2 Manaus

Tombense 1 x 2 Novorizontino

Novorizontino 0 x 1 Tombense

Manaus 1 x 2 Tombense