Tony Salles sobre primeiro show em Salvador: ‘Não dá para segurar a emoção’

A Banda Parangolé retornou aos palcos de Salvador após a longa temporada de isolamento. O Wet virou cenário de muito alto astral e diversão no Parangolé Exclusive, com um super show de 3 horas da banda liderada por Tony Salles e a abertura do Trio da Huanna.

“Não dá para segurar a emoção! Esperamos muito por esse momento de retomada, e estar na nossa cidade é arrepiante. Meu coração é só alegria e gratidão”, disse o líder do Parango. O repertório do grupo trouxe as músicas mais recentes como “Amor e Ousadia” e “Uau, que delícia”, as campeãs dos carnavais passados como “Abaixa que é Tiro” e “Ela não quer guerra com ninguém” e as que fazem parte da história do grupo mesmo antes de Tony Salles como “Quem sou eu?”. Não ficaram de fora releituras dos hits do momento e canções da época do Raghatoni.