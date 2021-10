Top 5 de filmes com protagonismo LGBTQIA+ para conferir no fim de semana – Coisa de Cinéfilo

Você Nem Imagina (Netflix) Este filme foi lançado no ano passado e traz o amor adolescente e as suas descobertas. Ellie é uma jovem tímida e deslocada que ajuda nas contas de casa cobrando para fazer as lições de seus colegas. Quando um jogador do time de futebol do colégio pede ajuda para escrever uma carta de amor para sua amada, Ellie entra em conflito pois nutre, secretamente, uma paixão pela mesma garota.

Com Amor, Simon (Star+) Mais um longa que traz a temática da adolescência e as descobertas sexuais, “Com Amor, Simon” é como um abraço para o espectador mais emotivo. Aos 17 anos, Simon nunca contou aos amigos e familiares que é gay. A situação se complica quando ele se apaixona anonimamente por outro colega da escola através de um blog secreto. Ele agora precisa descobrir quem é sua grande paixão, enquanto passa pelo processo de contar a todos sobre sua sexualidade.

Alguém Avisa? (HBO Max) Uma comédia romântica deliciosa e natalina que fala sobre o quão difícil pode ser a relação de duas pessoas em que uma é assumida e outra ainda não conseguiu abrir sua sexualidade para os familiares e amigos. Abby vai passar o Natal na casa dos pais de sua namorada Harper, onde pretende pedi-la em casamento. No entanto, ao chegar lá, descobre que todos acreditam que elas são apenas amigas e não fazem ideia do relacionamento amoroso.



Me Chame Pelo Seu Nome (Netflix, Globoplay, Telecine Play, Paramount+)

A descoberta do amor juvenil através de experiências com pessoas mais velhas. Esse é o enredo principal de Me Chame Pelo Seu Nome, filme que teve quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e ganhou na categoria Melhor Roteiro Adaptado. Elio é um adolescente de 17 anos que vai passar o verão na Itália na década de 1980. Lá ele se envolve com o assistente de seu pai, o americano Oliver, um homem mais velho e experiente, especialmente na temática sexual. O filme possui excelentes diálogos e uma fotografia refinada.

O Segredo de Brokeback Mountain (Netflix, Star+)

Um dos filmes LGBTQIA+ mais conhecidos justamente por ter sido lançado em um período em que a temática ainda não estava tão em foco com atualmente. Jack e Ennie se conhecem na década de 1960 quando são contratados para trabalhar na mesma fazendo, em Brokeback Mountain. Vivendo isolados por semanas, o que começa com uma amizade acaba virando uma grande história de amor que dura o verão todo. Quando eles terminam o trabalho e seguem com suas vidas, acompanhamos as marcas que aquela relação de amor verdadeiro deixou na vida de cada um.