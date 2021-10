Torcedores do Caxias-RS são flagrados filmando treinando do ABC-RN no Frasqueirão – Futebol Interior

Natal, RN, 15 (AFI) – O domingo será decisivo para ABC e Caxias, que se enfrentam às 17h30, na capital potiguar, pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série D. E, neste clima, dois torcedores adversários foram flagrados filmando parte do treino realizado no estádio Frasqueirão.

Segundo informações, os torcedores, que torcem para o Caxias, aproveitaram o fato de morar num prédio ao lado do estádio e cobertura do local para gravar o que o ABC vinha treinando. Não se sabe se essas imagens seriam repassadas ao clube gaúcho, mas todo cuidado é pouco na reta final pelo acesso.

Assim que os funcionários do ABC perceberam a ação do caxiense, o treino foi interrompido.

Fato é que o clima é de final de campeonato em Natal. Como empataram o confronto de ida por 0 a 0, em Caxias do Sul, quem vencer neste domingo ficará com uma das vagas na Série C de 2022. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

CONFIRA O MOMENTO EM QUE OS TORCEDORES FORAM FLAGRADOS:

Os dois torcedores flagrados no prédio ao lado do Frasqueirão