Torcida do Moto Club arremessa objetos em direção ao campo e clube pode receber punição – Futebol Interior

São Luís, MA, 04 (AFI) – O árbitro Roger Goulart(RS), apontou na súmula do jogo Moto Club 2 a 4 América-RN, pelo Campeonato Brasileiro Série D. Dois momentos em que objetos foram arremessados para perto do campo do Nhozinho Santos. A partida marcou o retorno dos torcedores ao estádio após mais de um ano e meio, devido a pandemia do novo coronavírus.

CHANCE DE PUNIÇÃO

Na súmula o árbitro do jogo relatou que aos “aos 8 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada para retirada de uma garrafa de água e uma lata de cerveja arremessada pela torcida do Moto Club em direção ao assistente número 2, Tiago Augusto Kappes Diel, que não foi atingido. O jogo foi reiniciado normalmente após o recolhimento dos objetos”

O segundo lance relatado foi “aos 17 minutos do segundo tempo, a torcida do Moto Club atirou cerveja em direção aos jogadores do América que estavam aquecendo atrás do gol. O policiamento foi chamado para intervir, mas os jogadores do América foram transferidos para aquecerem na lateral do campo. O jogo não precisou ser paralisado”.

CULPA DO ÁRBITRO?

Durante todo o jogo, a torcida do Moto “pegou no pé” do Roger Goulart, por conta de marcações contra o time da casa. O zagueiro Keven que estava inflamado por conta da reclamações da torcida, entrou na onda, reclamou e recebeu cartão amarelo no banco de reservas.

ÚLTIMA CHANCE

Eliminado na Série D, o Moto Club tentará seu último suspiro para o ano de 2021. O time está disputando a fase preliminar da Copa do Nordeste. Em jogo único, o Papão do Norte enfrenta o Retrô-PE, no dia 13 de outubro, em São Luís.