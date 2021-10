Torcida do Paysandu invade o gramado e paralisa jogo da Série C. VÍDEO NO FI! – Futebol Interior

Belém, PA, 23 (AFI) – Chateada com o ‘baile’ do Ituano dentro de campo, a torcida do Paysandu resolveu apelar para agressão e invadiu o gramado da Curuzu para bater nos jogadores, na tarde deste sábado, em confronto válido pela quarta rodada do Quadrangular Final do Campeonato Brasileiro da Série C.

A partida estava no segundo tempo, até que o Ituano fez o terceiro gol com Tiago Marques e muitos torcedores entraram em campo para agredir os jogadores do Paysandu. Rapidamente iniciou-se um corre-corre dos atletas dentro de campo em direção aos vestiários. Tudo para resguardar a integridade física.

Imediatamente a polícia militar e seguranças particulares do estádio partiram em direção aos torcedores, que recuaram e voltaram para as arquibancadas.

As cenas foram de terror na Curuzu e os torcedores do ‘bem’ deixaram o estádio, temendo cenas ainda mais tristes.

Além da invasão em campo, alguns torcedores do Paysandu atearam fogo em alguns papéis nas arquibancadas. O fogo precisou ser apagado por funcionários do clube.

A partida foi paralisada e a arbitragem aguardou o clima amenizar para dar continuidade à partida.

Fato é que o Ituano abriu 3 a 0 no placar e encaminhou o acesso à Série B de 2022. Com nove pontos, dificilmente o time paulista perderá a vaga na Segunda Divisão.

CONFIRA O MOMENTO DA INVASÃO DOS TORCEDORES: