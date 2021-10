Torcida do Santa Cruz invade o gramado para bater em jogadores após eliminação. VÍDEO! – Futebol Interior

Recife, PE, 20 (AFI) – A torcida do Santa Cruz não digeriu mais um vexame do time na temporada 2021. Na noite desta terça-feira, após a eliminação para o Floresta, na Copa do Nordeste, alguns torcedores invadiram o gramado da Arena Pernambuco para agredir os jogadores do time pernambucano.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que membros de uma torcida organizada pulam a mureta do estádio e correm em direção aos jogadores. Um jogador é pego pelo ‘colarinho’, mas logo depois consegue se livrar. Mais de 20 entraram no gramado, numa cena de selvageria e covardia.

Em campo, o Santa Cruz bem que tentou, mas empatou com o Floresta por 3 a 3 no tempo normal e levou a decisão para os pênaltis. Os cearenses levaram a melhor e venceram por 4 a 2, eliminando os Corais do campeonato.

Esta é a segunda decepção do torcedor em pouco tempo. Recentemente o time foi rebaixado na Série C e em 2022 estará na Série D, a Quarta Divisão do cenário nacional.

Fato é que as decepções em campo não justificam qualquer ato de violência aos jogadores.

CONFIRA O VÍDEO DA INVASÃO DOS TORCEDORES: