Trabalhador tem orelha decepada por cliente durante confusão em lanchonete

Cortesia

Um homem teve sua orelha mutilada a dentadas, nessa sexta-feira (1), no município de São José da Tapera, na região do Sertão de Alagoas. O nome da vítima foi divulgado como Guilherme Souza Santos.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava trabalhando em uma lanchonete, localizada na Avenida Elísio Maia, no centro da cidade, quando o suspeito chegou, pediu bebidas alcoólicas e pediu para pagar depois.

O gerente do estabelecimento informou que não venderia fiado ao suspeito. O indivíduo ficou enfurecido e ameaçou quebrar móveis do estabelecimento comercial, além de agredir o gerente.

Populares tentar conter o suspeito e também foram agredidos. Durante a confusão, Guilherme tentou defender sua mãe do criminoso, no momento em que o homem mordeu e mutilou parte de sua orelha.

O suspeito foi preso. O nome dele não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. Guilherme foi socorrido e levado à uma unidade de saúde.