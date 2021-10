Tragédia: homem morre ao cair e ser esmagado por brinquedo em parque de diversões

Um homem de 29 anos morreu após cair de um brinquedo e ser esmagado pela estrutura. A tragédia aconteceu em um parque de diversões na cidade de Itu (São Paulo) e deixou mais 5 feridos. As informações são do G1.

A Polícia Civil investiga se houve falha no brinquedo, mas segundo o proprietário do parque, o homem identificado como William Ribeiro de Oliveira teria infringido as regras da atração chamada de ‘Superman’. O brinquedo faz movimentos no ar com as pessoas sentadas, mas a vítima fatal teria tirado a grade de proteção e ficado em pé.