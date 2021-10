Transparência: conheça a nova tendência das famosas

Nas últimas semanas a internet foi invadida por imagens de estrelas nacionais e internacionais desfilando pela Semana de Moda de Paris e outros eventos, como o MET Gala. Mas, quem roubou a cena foi uma antiga conhecida: a transparência. Com muita pele a mostra, a tendência – polêmica – das roupas transparentes chegam com força total na temporada, e reforça a volta do sex appeal no cenário da moda.

Com liberdade, fluidez e confiança, o movimento retoma a cultura do “vestir-se para si mesmo” e confronta a ideia de roupas específicas para ocasiões especiais. Entre as brasileiras que mais tem apostado nessa tendência, Bruna Marquezine se destaca. A musa já tem arrancado suspiros nas redes sociais e usou diversos modelos, de vestidos a camisas, enquanto viajava pela Grécia e por Paris.

Já entre as estrelas internacionais, a recente aparição de Megan Fox no prêmio de música americano, MTV Video Music Awards (VMA), chamou atenção. A atriz usou um vestido completamente transparente, conhecido como see-through em inglês, que deixou a calcinha da artista a mostra.

Outra que também tem apostado nessa moda é a cantora Luísa Sonza. A brasileira já compartilhou, com os seguidores nas redes sociais, diversos cliques em que usou a nova tendência. Em um dos registros, a cantora aparece com um body preto transparente na gravação do lyric video da parceria com a cantora americana Katy Perry, ‘Cry About It Later’.

Já na gringa, Zoe Kravitz abalou no MET Gala, evento anual que angaria fundos para o ‘Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit’ (ou, em português, ‘Evento Beneficente do Instituto de Vestuário do Museu de Arte Metropolitan’), algo como o departamento de moda do museu. Na edição desse ano, a atriz apareceu com um vestido transparente, todo de tela de cristais. Por baixo da peça, ela usou uma lingerie estilo fio-dental. Após o evento Zoe foi criticada por alguns internautas pelo look, mas rebateu dizendo que ‘é só um corpo’.