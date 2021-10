Treinador aciona o Paraná na justiça e pede R$ 70 mil – Futebol Interior

Curitiba, PR, 01 (AFI) – O treinador Gilmar Dal Pozzo, acionou o Paraná Clube na justiça. O técnico cobra salários, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 13º salário, direito de imagem e multas, valor que chega aproximadamente R$70 mil.

De acordo com Gilmar, ele nunca recebeu durante o período em que esteve no clube. Ainda alega que procurou a diretoria do clube, para tentar um possível acordo, mas não obteve sucesso, muito menos recebeu uma resposta.

NÚMEROS NO CLUBE

O treinador esteve no comando do clube em apenas seis jogos, e acabou pedindo demissão do clube em janeiro deste ano. Durante passagem no Paraná, ele conseguiu apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas. O aproveitamento foi de apenas 22,2%.

Ele foi contratado no início de dezembro, sob a gestão de Leonardo Oliveira, onde substituiu Rogério Micale, que foi demitido sem vencer uma partida na competição. Dal Pozzo assumiu o time na 16ª posição, com 29 pontos, quatro pontos acima do Z-4. Ele entregou a equipe na antepenúltima posição, com 33 pontos. Nesta temporada, o clube caiu para a Série D. Já Dal Pozzo está sem clube desde a saída do Tricolor.