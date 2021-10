Treinador admite que Paysandu ficou devendo contra o Botafogo-PB – Futebol Interior

Belém, PA, 12 (AFI) – O empate sem gols do Paysandu com o Botafogo-PB, na noite da última segunda-feira, pela segunda rodada da 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série C, não agradou o técnico Roberto Fonseca.

“Sempre que não vencemos em casa, que é o lugar que temos que nos impor, temos que ganhar, claro que ficamos devendo. É importante que todos os jogadores sentiram isso, que poderíamos ter dado mais”, disse o treinador bicolor.

O Papão, porém, não tem tempo para lamentar. Roberto Fonseca já está pensando na partida do próximo sábado, contra o Ituano, em Itu-SP. Ele espera não ter desfalques por questões físicas.

“Vai ser uma semana bem exprimida, com viagem e tudo mais, mas temos que recuperar esses jogadores que acabaram sentindo, para que eles estejam aptos para poder aumentar a nossa força e as nossas alternativas de peças”, finalizou.

Com dois empates nas duas primeiras rodadas, o Paysandu está na terceira colocação do Grupo C, que ainda tem o líder Criciúma (4 pontos), o vice-líder Ituano (3) e o lanterna Botafogo-PB (1).