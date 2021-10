Treinador do Athletico-PR é criticado e zagueiro sai em defesa – Futebol Interior

Curitiba, PR, 14 (AFI) – Durou pouco a paciência do torcedor rubronegro com Alberto Valentim. O treinador precisou de apenas três partidas para ser alvo de críticas. O elenco do Athletico-PR, porém, está ao seu lado.

Depois da atuação ruim no empate com a lanterna Chapecoense, por 1 a 1, na Arena Condá, o zagueiro Pedro Henrique pediu paciência e mostrou confiança no trabalho realizado por Alberto Valentim.

“O professor vai trabalhar. Ele chegou agora, está trabalhando, tem pouco tempo para trabalhar porque é jogo em cima de jogo. A partir do momento que ele tiver uma oportunidade de trabalhar mais, tenho certeza que ele vai consertar isso e a gente vai caprichar mais no último terço e sair vencedor das partidas”, disse Pedro Henrique.

A torcida, porém, parece não ter a mesma confiança que o zagueiro. Nas redes sociais, muitos rubronegros questionam o trabalho de Alberto Valentim, que tem uma vitória, um empate e uma derrota.

Em oitavo lugar no Brasileirão, com 34 pontos em 25 jogos, o Athletico-PR também tem pela frente as semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e a decisão da Sul-Americana, diante do Red Bull Bragantino.