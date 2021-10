Treinador do Bahia fala em “reduzir erros” para escapar do rebaixamento – Futebol Interior

Salvador, BA, 06 (AFI) – O Bahia chegou a sair na frente na Neo Química Arena, mas pecou em lances cruciais e foi derrotado pelo Corinthians, por 3 a 1, na última terça-feira. Esses erros não estão deixando o time respirar no Brasileirão.

Após a partida válida pela 24ª rodada do campeonato, o técnico argentino Diego Dabove acredita que o que determinou o resultado foi o pênalti e a expulsão de Lucas Araújo, no mesmo lance.

“Estamos chateados pela derrota. Não creio que tenha sido um jogo ruim da equipe. Fizemos muita coisa boa contra de um bom rival. Depois, detalhes e fatalidades do jogo, como o pênalti e o cartão vermelho na mesma jogada, mudamos um pouco o que estávamos fazendo. É reduzir a margem de erros e seguir trabalhando”, disse Dabove.

O treinador argentino não quer perder tempo para corrigir esses erros, tanto que o Bahia iniciou, ainda em São Paulo, os treinamentos para o jogo de sábado, contra o Athletico-PR, em Curitiba.

Sem vencer há quatro partidas, sendo duas derrotas seguidas, o Bahia abre a zona de rebaixamento do Brasileirão, com 23 pontos. O time ainda pode ser ultrapassado pelo Grêmio no complemento da 24ª rodada.