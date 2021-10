Treinador do Ferroviário, Anderson Batatais criticou jogo truncado contra o Floresta – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 27 (AFI) – Após o empate sem gols nesta terça-feira, em Fortaleza, com o Floresta, o treinador do Ferroviário, Anderson Batatais ,falou sobre a primeira partida da terceira fase da Copa do Nordeste. O segundo jogo entre ambos é dia 2 de novembro na Arena Castelão, com mando do Ferrão. Um novo empate leva a decisão da vaga aos penais.

“Foi um bom jogo, que começou conosco procurando imprimir o ritmo forte e colocando aniversário mais para trás. Mas mas faltou um pouco de tranquilidade no último terço do campo escolher melhores jogadas, para que pudéssemos finalizar um pouco mais. Mas gostei do time”, disse Batatais, que chiou com o excesso de faltas de do jogo parado.

TRAVOU O JOGO

O treinador se irritou muito com a arbitragem e foi expulso.

“O adversário, sabendo da nossa qualidade, começou a parar o jogo toda hora. Tivemos um jogador machucado, o Maurinho, com uma entrada, que nem cartão teve. Até eu que não me irrito e acabei sendo expulso”, disse o treinador coral. Batatais reitera que a arbitragem deixou o jogo muito truncado e faltoso. “Espero que para o próximo jogo, possamos melhorar esse último terço do campo para a gente conseguir a vaga”, destacou.

CENÁRIO DIFERENTE?

O treinador explica que seu time jogou em cima do Floresta, tentou pelos lados mas o jogo truncado atrapalhou e acredita que no Castelão, na segunda partida esse quadro possa mudar. O técnico espera que para o segundo jogo, possa contar com Berguinho, que se recupera de lesão, e Maurinho que saiu machucado no jogo deste meio de semana.