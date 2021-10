Treinador do Fortaleza sai em defesa do elenco após goleada – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 03 (AFI) – A goleada sofrida para o Atlético-GO, por 3 a 0, no último sábado, rendeu críticas por parte dos torcedores que foram até a Arena Castelão ao time comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

Após a partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, o treinador saiu em defesa do elenco tricolor e garantiu que o Fortaleza é um time “forte mentalmente” para buscar a reabilitação.

“Confio nos meus atletas, em cada um e seguirei confiando. Mentalmente o Fortaleza está forte. Acredito que o Fortaleza é um time com espírito forte, porque tem demonstrado isso. Não é fraco na sua capacidade de recuperação”, disse Vojvoda.

Com uma vitória e quatro derrotas nas últimas cinco rodadas, o Fortaleza continua entre os primeiros colocados, em terceiro lugar, com 36. O Leão do Pici, porém, tem jogos a mais que seus principais adversários.

Na próxima quarta-feira, o Fortaleza vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão.