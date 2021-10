Treinador do Goiás convoca torcida para confronto direto – Futebol Interior

Goiânia, GO, 12 (AFI) – Apesar da queda de rendimento do Goiás nas últimas rodadas, o técnico Marcelo Cabo espera ter o apoio da torcida no confronto direto de sexta-feira, contra o CSA, na Serrinha.

Os dois times estão separados por apenas três pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás é o quarto colocado, com 48, e o CSA está em sexto lugar, com 45.

Quero convocar nosso torcedor. Que ele venha jogar com a gente, que ele seja o 12º jogador. Estamos iniciando a rodada no G4 e vamos trabalhar para não sair mais. Espero que ele esgote os ingressos e que todos os nossos adversários sintam a força da nossa torcida para a gente buscar a vitória”, convocou Cabo.

O treinador deve ter um importante reforço para o jogo válido pela 30ª rodada da Série B. Titular absoluto, o lateral-direito Apodi foi liberado pelo departaento médico esmeraldino.

Depois do jogo contra o CSA, o Goiás vai ter pela frente os seguintes adversários: Londrina (fora), Botafogo (casa), Ponte Preta (casa), Operário (fora), Coritiba (casa), Remo (fora), Guarani (fora) e Brusque (casa).