Treinador do Náutico revela dúvidas para jogo contra a Ponte Preta – Futebol Interior

Recife, PE, 14 (AFI) – A escalação inicial do Náutico para o jogo contra a Ponte Preta, neste sábado, em Campinas, só será conhecida momentos antes da bola rolar pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, o técnico Hélio dos Anjos não confirmou quem serão os substitutos do volante Rhaldney e do atacante Vinícius, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

“Eu treinei várias opções. Em relação a Rhaldney, a questão de opções é muito em cima de Djavan e Trindade”, disse Hélio dos Anjos, que também falou sobre os possíveis substitutos de Vinícius.

“Na questão ofensiva, a partir do momento que começamos a trabalhar taticamente, a primeira coisa que tivemos que decidir é que não vou precisar tirar Jailson do lado direito. É um jogador altamente versátil. E aí cria situações, no lado esquerdo, para jogadores mais da função. Como é o caso de Murillo e Giovanny, que têm capacidades de suprir a ausência de Vinícius”.

Essas serão as únicas alterações em relação ao time que conquistou a importante vitória sobre o Goiás, por 3 a 2, na última rodada.

Embalado por duas vitórias seguidas, o Náutico tem 41 pontos e busca a trinca para manter vivo o sonho de conquistar o acesso à elite do Brasileirão.