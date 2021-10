Treinador elogia postura do Floresta-CE após empate contra o Ferroviário-CE – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 27 (AFI) – O treinador do Floresta-CE, Daniel Rocha, avaliou positivamente a atuação de sua equipe no jogo contra o Ferroviário-CE, no empate por 0 a 0 nesta terça-feira, na primeira partida eliminatória da terceira fase da Copa do Nordeste. O jogo aconteceu no estádio do Ceará e o segundo jogo será realizado dia 2 de novembro, 21h30 na Arena Castelão. Em caso de novo empate, o classificado sai das cobranças de penais.

FALA PROFESSOR

“Temos que dividir o jogo em dois: no primeiro tempo, realmente houve um domínio territorial do Ferroviário; mas no segundo tempo conseguimos perceber mais o jogo deles, verticalizar mais (as jogadas), e fazer a transição”, comenta Rocha.

O treinador do Lobo da Villa Manoel Sátiro, destacou que a posse de bola é importante para vencer a pressão natural imposta pelo Ferroviário e que o time precisa, nesse caso gerar mais movimentação.

“Estamos satisfeitos com o nosso time e o resultado pois no segundo jogo do tempo conseguimos neutralizar melhor o jogo do Ferroviário, e ainda conseguir contra-ataques. São dois bons times e vamos vamos firmes para o jogo da volta e buscar a classificação”, finalizou Rocha.