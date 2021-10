Tretas e ‘puxão de orelha’ marcam formação da roça em ‘A Fazenda’; saiba tudo

O feno pegou fogo durante a votação para a roça em “A Fazenda 13”. Os peões se reuniram na última terça-feira (12) para formar a berlinda da semana com os famosos que não deram sorte.

O fazendeiro da semana, Rico Melquiades, colocou um peão direto no primeiro banco da roça. “Muito difícil indicar só uma pessoa porque eu poderia indicar mais nove aqui”, disse. Ao revelar o voto em Gui Araújo, o influencer criticou o posicionamento do ex de Anitta dentro do jogo.

Sthe Matos que recebeu o primeiro voto de Erasmo foi questionada por Adriane Galisteu e ao ouvir uma resposta negativa a apresentadora soltou uma direta: “Você nunca diz muita coisa, né?”. A influencer levou na esportiva e apenas riu para a loira.

Durante a votação, Solange escolheu Marina e o voto rendeu uma discussão que envolveu até Gui Araújo. Ele detonou a modelo após ela votar em seu affair na casa: “Se não fosse o Rico colocar ela no cavalo, ela nem acordava para almoçar”.

Solange não deixou barato e sem papas na língua disparou: “Deixa de ser mentiroso e mau caráter […] Eu não sou vítima, não preciso dar bom dia para você e nem quero seu bom dia […] Não fica bancando o bonzinho, o bom moço, porque você não é”.

Marina votou em Dayane Mello, iniciou outra discussão e deu a entender que a modelo não era verdadeira amiga de Rico por “rir das atitudes” controversas dele. O comediante abriu o jogo e revelou que a Marina foi alertada sobre não atrelar a imagem dela com a dele no jogo por causa de seu temperamento explosivo.

“Ela tem medo do que as pessoas vão achar lá fora. Ela deixou bem claro que a própria assessoria dela (disse) que era melhor (ela) ficar afastada para não atrapalhar as coisas dela”, disse Rico.

Com sete votos dos peões da casa, Aline ficou com o segundo lugar da roça e puxou Victor Pecoraro direto da baia. O último lugar da berlinda ficou com a perdedora da dinâmica do “resta um”, Dayane Mello.

A modelo, por sua vez, vetou Gui Araújo da prova do fazendeiro e o colocou direto na votação do público.

