Trio da Huanna fará show de abertura no Parangolé Exclusive

No próximo domingo (17), a banda Parangolé, comandada por Tony Salles, volta aos palcos de Salvador, com o Parangolé Exclusive, no Wet. A abertura da festa ficará por conta do Trio da Huanna, banda de arrochadeira comandada pelos irmãos Luizinho (vocalista), Lúcio (teclados) e Neto (guitarra).

O grupo é conhecido pelo som dançante e estilo inovador, além de um repertório cheio de hits, como “Fuleragem”, “Só Papai”, “Arrochadeira de Maluco”, “Vai no Cavalinho”, entre outras, que já foram interpretadas por diversos artistas renomados.

Após 1 ano e 8 meses longe dos palcos por conta do isolamento social, o vocalista do Parangolé falou sobre a ansiedade neste momento: “Não vejo a hora de encontrar nossa galera de Salvador e soltar o Parango! Vai ser difícil segurar a emoção”, avisa Tony Salles animado. “E ainda temos o Trio da Huanna na grade. É massa poder contar com a força dessa galera massa”, completa.

Os ingressos estão à venda no Bora Tickets, e o público poderá escolher entre os espaços Arena (R$ 80) e Open Bar (R$ 250), que conta com cerveja, vodka, refrigerante e água liberados. Só terá acesso ao evento quem estiver com a vacinação completa contra a Covid-19. O “Parangolé Exclusive” acontece atendendo todas as normas exigidas pelos órgãos competentes e respeitando as regras do Estado.

Atrações: Parangolé e Trio da Huanna

Local: Wet – Av. Luis Viana Filho, s/nº

Data: 17 de outubro (domingo)