Tropeço em casa não deve fazer Valentim mudar o Athletico-PR – Futebol Interior

Curitiba, PR, 11 (AFI) – A derrota sofrida para o Bahia, por 2 a 0, em plena Arena da Baixada, no último sábado, não deve causar mudanças drásticas no Athletico-PR. Quem deu a entender isso foi o técnico Alberto Valentim.

“A princípio não vamos mudar. O time está bem nesse desenho tático, são jogadores com características para jogar nesse 3-4-3”, disse o comandante rubronegro.

Sendo assim, o Athletico-PR deve entrar em campo nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 26ª rodada do Brasileirão, com a mesma formação que iniciou diante do Bahia.

Existe a possibilidade do lateral-esquerdo Abner ficar à disposição de Alberto Valentim, depois de não enfrentar o Bahia por conta de um desconforto muscular.

A comissão técnica ainda vai avaliar junto ao departamento médico se algum jogador precisa ser poupado por conta da maratona de partidas.

A provável escalação é: Santos; Lucas Fasson, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Christian (Erick), Terans (Léo Cittadini) e Nicolas; Nikão (Pedro Rocha) e Bissoli.