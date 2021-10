Tudo o que você precisa saber sobre a final do ‘The Masked Singer Brasil’

É dia de final do The Masked Singer Brasil. Depois de semanas de muito mistério e investigação, hoje serão revelados os últimos mascarados do programa comandado por Ivete Sangalo. Arara, Gata Espelhada, Monstro e Unicórnio disputam a final nesta terça-feira (19), logo após a novela ‘Império’.

Além disso, após a final, os quatro desmascarados participam do Bate-Papo The Masked Singer Brasil com Camilla de Lucas e convidados ao vivo no Gshow e nno Globoplay.