Tudo que você precisa saber

Com nossa crescente dependência de smartphones, muitos dos nossos dados são armazenados em nossos telefones. É por isso que a maioria de nós configurou algum tipo de bloqueio, como impressão digital, padrão ou senha. Mas também é comum esquecer a senha ou padrão da tela de bloqueio e ficar preso na tela de bloqueio. A situação fica ainda pior quando você usa ferramentas falsas de remoção de bloqueio que invadem seu dispositivo e acessam dados ou instalam malware em seu dispositivo. A melhor saída é optar por uma ferramenta confiável e de renome. É aqui que o Tenorshare 4uKey para Android entra em ação. Portanto, se você está procurando como desbloquear o telefone Android sem uma senha, este artigo irá guiá-lo gradualmente sobre como o Tenorshare 4uKey para Android é a solução ideal para o seu problema.

O que é Tenorshare 4uKey Android?

Tenorshare 4uKey para Android é uma ferramenta abrangente que é capaz de remover rapidamente qualquer formato de bloqueio de tela do seu telefone Android. Ele foi projetado para ser fácil de usar e rápido, e não requer nenhum conhecimento técnico para usá-lo. Suporta a maioria das marcas de telefones Android, incluindo dispositivos Samsung. Então, se você está em busca de como contornar a tela de bloqueio do Android ou como remover a senha esquecida do telefone Android, Tenorshare 4uKey tem todas as soluções em um único pacote.

Além disso, Tenorshare 4uKey para Android também ajuda a contornar o bloqueio FRP da Samsung da conta do Google com uma alta taxa de sucesso. Resumindo, é uma solução completa para todas as suas dúvidas centradas em como desbloquear o telefone Android.

Quais são os recursos do Tenorshare 4uKey para Android tem?

Agora que sabemos alguns princípios básicos sobre como Tenorshare 4uKey para Android aborda como remover a senha da tela de bloqueio do Android, vamos explorar seus principais recursos para saber por que é conhecido como uma das melhores ferramentas de remoção de tela de bloqueio do Android no mercado. A seguir estão alguns de seus principais recursos:

Ignorar tela de bloqueio do Android em minutos

Quer se trate de uma impressão digital, padrão ou bloqueio de senha, Tenorshare 4uKey para Android foi construído para remover qualquer tipo de bloqueio Android da tela em minutos.

Remova a Conta do Google do dispositivo Samsung sem senha

Se o seu dispositivo Samsung está preso em um bloqueio de verificação de conta do Google, Tenorshare 4uKey apresenta-se como uma ferramenta de remoção de bloqueio Samsung FRP ideal que pode remover o bloqueio sem uma senha. Suporta dispositivos Samsung com Android 6/7/8/9/10.

Desbloqueie os primeiros dispositivos Samsung sem perda de dados

Não apenas o Tenorshare 4uKey para Android suporta os dispositivos Android mais recentes, ele funciona de forma proficiente com dispositivos Samsung mais antigos, como Galaxy S5, Note 3, Note 4 e assim por diante.

Detecção automática do sistema antes de desbloquear o Android

O Tenorshare 4uKey para Android pratica a detecção automática do sistema, o que implica que ele configurará perfis de teste para inspecionar se o seu telefone está pronto para conduzir a próxima operação alinhada. Isso diminui as chances de bloqueio do telefone durante o processo de desbloqueio.

Compatibilidade Universal

Tenorshare 4uKey para Android funciona com a maioria dos modelos de telefone Android rodando em diferentes versões do Android, incluindo Samsung, Google, Motorola, LG, HTC, Huawei, Xiaomi, etc.

Prós e Contras do Tenorshare 4uKey para Android

A partir da qualidade construída e recursos integrados, Tenorshare 4uKey para Android se apresenta como uma ferramenta ideal para abordar como remover a senha da tela de bloqueio do Android. Mas, assim como outras ferramentas, existem diferentes prós e contras associados ao Tenorshare 4uKey para Android.

Prós do 4uKey para Android:

1.Usando 4uKey, você removerá quaisquer bloqueios de tela do Android em minutos.

2. É extremamente fácil para qualquer pessoa usar o 4uKey sem conhecimento profissional.

3.4uKey suporta mais de 60.000 telefones e tablets Android, incluindo Samsung, Google, Motorola, LG, HTC, Huawei, Xiaomi, etc.

Contras do 4uKey para Android:

1. É uma ferramenta paga e custa $ 29,95 por 1 mês ou $ 39,95 por 1 ano de licença com 5 dispositivos.

2. Somente usuários do Windows podem facilitar a partir do recurso de remoção de bloqueio do Google FRP.

Como desbloquear o telefone Android com Tenorshare 4uKey

Tenorshare 4uKey para Android não requer nenhum conhecimento técnico para usar a ferramenta. Apresenta uma interface simples e intuitiva baseada em cliques. Siga as 5 etapas simples abaixo para aprender como ignorar a tela de bloqueio do Android com Tenorshare 4uKey para Android.

Etapas para remover a tela de bloqueio do Android

Passo 1. Inicie o Tenorshare 4uKey para Android em seu computador, conecte seu dispositivo Android ao computador via cabo USB e clique em “Remover bloqueio de tela”.

Passo 2. Você verá duas opções. Clique em “Remover bloqueio de tela sem perda de dados” se você tiver um dispositivo Samsung anterior para desbloquear, caso contrário, clique em “Remover bloqueio de tela”.

Etapa 3. Agora clique no botão “Iniciar”. Uma janela pop-up aparecerá solicitando sua confirmação de que o processo apagará todos os dados (se você clicou em “Remover bloqueio de tela” no passo 2), então clique em “Sim”. Posteriormente, a ferramenta iniciará o processo de remoção de dados.

Passo 4. Você deve colocar seu telefone em modo de recuperação. Portanto, desligue o telefone e mantenha pressionados os botões “Aumentar volume” + “Ligar” + “Início” ao mesmo tempo. Depois, siga as instruções na tela. Assim que estiver no modo de recuperação, o Tenorshare 4uKey iniciará o processo de desbloqueio.

Etapa 5. Tenorshare 4uKey para Android continuará o processo de desbloqueio por alguns minutos e então você verá uma interface mostrando a remoção bem-sucedida do bloqueio de tela. Clique em “Concluído” e comece a usar seu telefone Android sem bloqueio.

Desta forma, se a pesquisa é sobre como desbloquear o bloqueio de padrão do Android em caso de esquecimento ou como contornar o bloqueio de FRP, os passos simples acima com Tenorshare 4uKey para Android são a resposta para todas essas preocupações.

LEIA TAMBÉM: Baixe Android 12 Stock Wallpapers de graça

Palavras Finais

Se você esqueceu a senha do seu telefone Android ou travou na verificação da conta do Google, você não está sozinho neste problema. Todos os meses, centenas de usuários do Android em todo o mundo são encontrados pesquisando “como desbloquear o telefone Android” na internet. Mas o que importa é sua abordagem para desbloquear o telefone. Conforme narrado acima, existem muitas ferramentas falsas por aí que se apresentam como serviços gratuitos com o único objetivo de prendê-lo e obter acesso aos seus dados.

Para acabar com todo o trabalho e obter uma solução única, recomendamos que você opte pelo Tenorshare 4uKey para Android. Ele não apenas fornece uma abordagem fácil de usar, mas centenas de comentários de clientes justificam sua confiabilidade e eficiência para lidar com a situação de forma eficaz.