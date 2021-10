Turista gaúcho é socorrido após sofrer parada cardiorrespiratória na orla de Maceió

Um turista gaúcho de 88 anos foi socorrido na manhã desta terça-feira, 27, após passar mal quando passeava pela Orla de Maceió. Ele teve uma parada cárdiorespiratória. O homem foi socorrido por agentes de proximidade do Programa Ronda no Bairro, que faziam patrulhamento de rotina na Avenida Silvio Viana, quando se depararam com a situação….

Ronda no Bairro

Um turista gaúcho de 88 anos foi socorrido na manhã desta terça-feira, 27, após passar mal quando passeava pela Orla de Maceió. Ele teve uma parada cárdiorespiratória.

O homem foi socorrido por agentes de proximidade do Programa Ronda no Bairro, que faziam patrulhamento de rotina na Avenida Silvio Viana, quando se depararam com a situação.

A equipe do PRB prestou os primeiros atendimentos e um médico que estava passando pelo local iniciou o procedimento de massagem cardíaca até o turista retornar à consciência. Logo após uma equipe do Samu chegou, acionada pelos agentes do Ronda.

O senhor que é de Porto Alegre foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Maceió para seguir com o atendimento. Não há informações a respeito de seu estado de saúde.