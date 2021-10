TV Oeste ganha mais conteúdo com novo Bahia Meio Dia

A partir do dia 25 de outubro, a TV Oeste ganha mais um canal de divulgação do que acontece na região. Estamos falando do novo Bahia Meio Dia local, que será exibido sempre às 12h. Com o telejornal, os moradores de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa e de toda região oeste terão acesso a um conteúdo variado, de áreas como cultura, segurança pública, produção rural e outras, além de quadros e entrevistas especiais.

Uma das novidades dessa nova fase do BMD da TV Oeste é o investimento feito nas tecnologias de software e hardware. O diretor de tecnologia da Rede Bahia, Romildo Fausto, explica que toda a operação do telejornal será realizada com uma infraestrutura digital. “Trata-se de uma nova concepção, tanto do ponto de vista da tecnologia quanto do ponto de vista da operação”.