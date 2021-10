Em plena expansão a Ubots tem chances para diversas áreas e funções. A startup gaúcha especializada em atendimento digital, que foi fundada em 2016, tem chances para diferentes níveis de senioridade, de júnior à sênior, com contratação no regime CLT.

As oportunidades disponíveis atualmente são para SRE / Devops Engineer, Desenvolvedor(a) Back-end pleno, Desenvolvedor(a) Front-end pleno, Desenvolvedor(a) Full Stack pleno, People Development (Consultor Interno de RH), Designer de Produto e Chatbots Designer. Há, ainda, a possibilidade de cadastrar o currículo no banco de talentos da empresa.

Em paralelo, a Ubot recruta estudantes interessados em estagiar na empresa. Neste caso, a chance é para a área de Customer Success e o profissional será responsável por fazer com que o cliente tenha a melhor experiência com os produtos e serviços da empresa.

Você Pode Gostar Também:

Todos os contratados pela startup receberão salário compatível com o mercado e contarão com alguns benefícios, como vale refeição, vale transporte, acesso a programas de saúde emocional e suporte psicológico, seguro de acidentes pessoais, entre outros. O que chama a atenção, no entanto, é a política totalmente flexível de contratação, que permite que pessoas de qualquer estado brasileiro ou país se candidate para as posições, que são para atuação 100% remota. Para garantir o pleno desempenho da função, os trabalhadores recebem, também, um auxílio mensal para despesas AnywhereOffice.

Ainda, os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma empresa em franca expansão, com um ambiente dinâmico, diverso e inclusivo e que valoriza o feedback e o desenvolvimento profissional.

Como se candidatar

Os interessados em integrar o time da Ubots deverão acessar o site https://menvievagas.com.br/vagas/ubots para se candidatar às vagas desejadas. No endereço é possível conferir um pouco mais sobre a empresa, além da lista completa de oportunidades disponíveis e seus requisitos e escopo de atuação.