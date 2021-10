UECE abre período de inscrição do Vestibular 2022/1 nesta segunda-feira (4)

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) abre nesta segunda-feira, dia 4 de outubro, o período de inscrição do Vestibular 2022/1. De acordo com o edital do processo seletivo, os interessados devem se inscrever até o próximo dia 15.

As inscrições deve ser feitas por meio do site da Comissão Executiva de Vestibular (CEV). Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 140.

A UECE recebeu no mês de agosto os pedidos de isenção da taxa. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado está prevista para o dia 6 de outubro, próxima quarta-feira. Os solicitantes poderão entrar com recurso no dia 7 seguinte e as respostas serão liberadas no dia 13.

Segundo a UECE, os estudantes que solicitaram a isenção devem aguardar os resultados para realizar a inscrição do Vestibular 2022/1.

Provas do Vestibular 2022/1

Conforme divulgado pela CEV, esse processo seletivo será realizado em duas fases. As provas da 1ª fase estão previstas para o dia 15 de novembro, enquanto a 2ª fase acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro (domingo e segunda-feira, respectivamente).

Na 1ª fase, os candidatos irão responder a uma prova com 85 questões objetivas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Já a 2ª fase contará com uma prova de redação e três provas específicas, com conteúdos de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Ao todo, a UECE está oferecendo 2.410 vagas em diversos cursos de graduação. Metade das vagas está reservada para o ingresso por cotas. Portanto, há reserva de vagas para ara pretos, pardos e indígenas (PPI) e para estudantes de escolas públicas do Ceará que sejam economicamente carentes.

Confira mais informações no site da CEV.

