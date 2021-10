UEG: lista de classificados na 1ª chamada do Vestibular 2021/2 está disponível

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) liberou nesta semana o resultado final do Vestibular 2021/2. Desse modo, a lista de candidatos classificados na 1ª chamada do processo seletivo está disponível no site da instituição.

Segundo o cronograma divulgado pela UEG, os alunos aprovados deverão realizar sua matrícula, conforme convocação da Pró-Reitoria de Graduação (PRG), até as 23h59 do dia 5 de novembro.



Você Pode Gostar Também:

As matrículas devem ser feitas virtualmente. Portanto, os candidatos aprovados devem anexar a fotografia e todos os documentos escaneados ou fotografados e enviar para o e-mail institucional da Secretaria Acadêmica da UEG, informado no edital da PRG.

A UEG prevê ainda a divulgação de novas chamadas do Vestibular 2021/2 para os dias 8, 16 e 22 de novembro.

Como foi o Vestibular 2021/2?

As provas do Vestibular 2021/2 foram aplicadas no dia 19 de setembro. De acordo com o edital, os candidatos responderam a uma prova de redação e uma prova composta por 52 questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio.

A oferta da UEG para o Vestibular 2021/2 é de 390 vagas distribuídas por 11 cursos de graduação. Metade das vagas está reservada para a seleção do Sistema de Cotas da instituição. Desse modo, há reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, pretos, indígenas e PcDs (pessoas com deficiência).

Segundo a instituição, há ainda a possibilidade de criação de até duas vagas extras por curso para quilombolas, se necessário.

Ainda de acordo com a UEG, os cursos mais concorridos foram Medicina Veterinária, com 14,90 candidatos por vagas, Fisioterapia, com 13,73 candidatos por vaga, e Farmácia, que registrou a disputa de 7,97 candidatos por vaga.

Confira mais detalhes no site da UEG.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPE divulga o quadro de vagas para o SiSU 2022.