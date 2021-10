UEPA divulga inscrições e vagas do Prosel 2022

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) divulgou o edital do Processo Seletivo (Prosel) 2022, com o número de vagas ofertadas e datas do período de inscrição. De acordo com o documento, a oferta da UEPA para essa seletiva será de 3.708 vagas.

O período de inscrição do Prosel 2022 será do dia 4 até 25 de novembro. Os interessados deverão realizar a inscrição virtualmente, por meio do site da universidade. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 60 e o prazo limite para o seu pagamento é 26 de novembro.

Os interessados em solicitar a isenção da taxa terão até o dia 15 de novembro para enviar os pedidos de isenção. Conforme o edital, podem solicitar a isenção os seguintes candidatos:



Estudantes que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio (ou equivalente) no período letivo de 2021 em escolas da rede pública localizadas no Estado do Pará;

Pessoas com Hipossuficiência Econômica;

Servidores da UEPA e seus dependentes;

Pessoas com Deficiência (PcD).

A UEPA não irá aplicar provas nesse processo seletivo. A classificação dos candidatos será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Desse modo, além de realizar a inscrição, os candidatos devem fazer as provas do Enem previstas para os dias 21 e 28 de novembro.

Apenas os candidatos aos cursos que exigem testes de habilidades específicas farão exame aplicado pela universidade.

Vagas

O edital estabelece ainda que, das 3.708 vagas ofertadas, 2.140 são para cursos ministrados no interior do estado e as demais, 1.568, são para Belém. As oportunidades estão distribuídas entre Vagas para Cotistas (VC) e Vagas para Não Cotistas (VNC).

De acordo com o edital, há a reserva de 50% das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública. Aqueles que estudaram em escolas públicas do Pará receberão ainda um bônus de 10% sobre as notas do Enem.

Confira mais detalhes no site do Prosel.

