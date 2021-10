UERJ adia aplicação de provas do Vestibular 2022

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) informou nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, uma nova data de aplicação das provas do Vestibular 2022. De acordo com a UERJ, as provas serão no dia 20 de março de 2022. Anteriormente, o exame estava previsto para o dia 20 de fevereiro.

Apesar de adiar o exame, a instituição não informou o motivo. Além disso, a UERJ afirmou que deve anunciar outras novidades em breve, mas sem detalhar o que seria.



Inscrições e provas

O período de inscrição do Vestibular Estadual 2022 será aberto na segunda quinzena de dezembro deste ano. De acordo com a UERJ, as vagas ofertadas serão para 32 cursos de graduação.

A universidade recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2022 entre os dias 28 e 30 de setembro. Os resultados são esperados para o dia 29 de outubro.

O Vestibular de 2022 será feito em uma única fase devido à pandemia da covid-19. Conforme divulgado pela UERJ, o Exame Único será composto por uma prova de redação e por 60 questões objetivas de todas as disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História; Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Língua Portuguesa e Literaturas, Matemática, e Química.

A partir de consulta pública, a UERJ definiu que a prova de redação terá como obra basilar o livro “Uma janela em Copacabana”, do autor Luiz Alfredo Garcia Roza. No entanto, para as questões de Língua Portuguesa e Literaturas, a UERJ irá manter a indicação anterior de leitura do livro Os Sonetos, de Luiz de Camões.

