UERR abriu as inscrições para o Vestibular 2022 neste sábado

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) iniciou neste sábado, dia 30 de outubro, o período de inscrição do Vestibular 2022. De acordo com o cronograma oficial, a UERR receberá as inscrições até o dia 30 de novembro.

Os interessados devem realizar a inscrição virtualmente, por meio do site da CPCV (Comissão Permanente de Concursos e Vestibular). Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar a uma taxa no valor de R$ 100.



Vagas e provas do Vestibular 2022

Conforme o edital, a oferta da UERR para o processo seletivo de 2022 é de 720 vagas. As oportunidades estão distribuídas por diversos cursos ministrados em Boa Vista e Rorainópolis.

Haverá reserva de vagas para estudantes cotistas. Desse modo, 40% das vagas será para candidatos que fizeram o ensino médio em escola pública em Boa Vista. A reserva para os candidatos que cursaram todo o ensino médio no interior de Roraima também será de 40%. Haverá ainda a reserva de 10% vagas para pessoas com deficiência e os outros 10% para os demais candidatos.

Ainda de acordo com o edital, a aplicação das provas está prevista para o dia 9 de janeiro de 2022. A aplicação será das 9h às 14h e os locais de prova serão em Boa Vista e Rorainópolis.

As provas serão compostas por 72 questões objetivas sobre oito disciplinas. Além disso, os candidatos deverão escrever uma redação.

O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para o dia 19 de janeiro. Posteriormente, no dia 28 seguinte, a UERR divulgará os nomes dos candidatos cujas redações serão corrigidas.

A divulgação do resultado preliminar com a nota da redação será feita no dia 7 de fevereiro. O resultado final do Vestibular 2022 é esperado para o dia 14 de fevereiro.

