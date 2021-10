UESB prorroga período de inscrição do Processo Seletivo Especial 2021/1

A Universidade Estadual do Sudeste da Bahia (UESB) prorrogou o período de inscrição do Processo Seletivo Especial (PSE) 2021/1. Previsto para terminar nesta quinta-feira (30), o período de inscrição foi estendido até o dia 4 de outubro.

Conforme a universidade, as inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site do processo seletivo. O valor da taxa de inscrição do PSE 2021 é de R$ 70,00. De acordo com o cronograma, os candidatos devem efetuar o pagamento da taxa até o dia 1º de outubro.

PSE 2021/1 usará notas do Enem

A seleção do PSE 2021 será feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Serão aceitas também as notas do histórico escolar do Ensino Médio para a classificação dos candidatos.

De acordo com o edital, a UESB irá aceitar as notas das edições do Enem de 2016, 2017, 2018 e 2019. Ao se inscrever o candidato deve indicar o critério através do qual deseja participar, se com a nota do Enem ou pela análise do histórico escolar.

No dia 26 de outubro, a UESB irá divulgar a pontuação apurada dos candidatos com as inscrições homologadas. Conforme o cronograma, os candidatos poderão interpor recursos até o dia 28 seguinte.

A pontuação final será divulgada no dia 4 de outubro, após a análise dos recursos. Já o resultado final do Processo Seletivo 2021, com a lista de classificados em cada curso, está previsto para o dia 6 de novembro.

Vagas

De acordo com o edital, ao todo, a UESB está ofertando 758 vagas para 40 cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas nos campi de Itapetinga, de Jequié e de Vitória da Conquista. A seleção visa o ingresso de novos estudantes em cursos de graduação ainda no 2º semestre deste ano.

