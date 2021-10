UFAM aplica 3ª etapa do PSC 2021 neste domingo (31)

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) aplica neste domingo, dia 31 de outubro, as provas da 3ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2021. Os candidatos podem conferir os locais de prova no cartão de confirmação de inscrição, por meio do site da Compec.

A aplicação das provas será das 8h30 até as 13h30 (horário de Manaus). Os locais de prova serão em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Parintins.



Provas da 3ª etapa

Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara será obrigatório durante todo o período de aplicação das provas e em todos os espaços. A universidade recomenda ainda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência.

A 3ª etapa do PSC contará com duas provas, uma prova de redação e outra objetiva. A prova objetiva será composta por 54 questões das disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

Conforme o cronograma, a Compec irá liberar o gabarito no dia 8 de novembro. Já a divulgação do resultado está prevista para ser feita a partir do dia 1º de dezembro.

Vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta da UFAM é de 2.761 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PSC 2021, com reserva de vagas. As vagas estão distribuídas entre os cursos ministrados em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, sendo 1.886 para os cursos ministrados em Manaus e 875 para os demais campi.

Confira mais detalhes no edital da 3ª etapa do PSC 2021.

