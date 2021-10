UFCG encerra hoje inscrição de Processos Seletivos 2021/1 para vagas ociosas

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) encerra hoje, dia 3 de outubro, o período de inscrição para os Processos Seletivos para Entradas Derivadas (PSED) e para Ingresso de Graduado (PSIG). A taxa de inscrição é no valor de R$ 70,00.

Os interessados devem realizar as inscrições por meio do site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov).

Os candidatos puderam solicitar a isenção no pagamento da taxa de inscrição até o dia 27 de setembro, de modo que a universidade liberou o resultado no dia 29 seguinte. Clique aqui para conferir o resultado das isenções.

De acordo com a UFCG, ao todo, serão ofertadas 1.271 vagas para Entradas Derivadas, distribuídas de acordo com as seguintes formas de ingresso: Transferência Voluntária (383 vagas); Reingresso (374 vagas); Reopção (365 vagas para Reopção de Curso e 149 vagas para Reopção de Turno); e 365 vagas para Ingresso de Graduado.

Cada forma de ingresso exige documentos diferentes, portanto, os interessados em participar das seleções devem conferir nos editais qual é a documentação a ser entregue.

Resultados

Conforme os editais, a UFCG divulgará o resultado final de ambos os processos seletivos no dia 15 de outubro. Os resultados serão feitos em uma única chamada.

O envio da documentação exigida nos editais para realizar o cadastramento deve ser feitos entre os dias 18 e 20 de outubro. Ainda de acordo com os editais, os aprovados devem realizar as matrículas nas disciplinas no dia 11 de novembro. O início das aulas está previsto para o dia 22 seguinte.

