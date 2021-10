UFJF adia divulgação das notas do Pism I e II para próxima sexta (8)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) adiou para a próxima sexta-feira, dia 8 de outubro, a divulgação das notas dos módulos I e II do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2021.

De acordo com o cronograma inicial, o resultado estava previsto para as 15h desta quarta-feira, após a análise dos recursos. No entanto, segundo a UFJF, problemas técnicos no sistema de notas fizeram com que a data fosse alterada.



A universidade divulgou o resultado preliminar do Pism I e do Pism II no dia 29 de setembro, e os candidatos puderam entrar com recurso até o dia 30 seguinte. De acordo com levantamento da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), foram registrados mais de 280 pedidos de revisão.

Os candidatos só poderão conferir as notas finais e as respostas dos recursos no próximo dia 8, por meio do site da Copese.

Como foi o Pism 2021?

A UFJF aplicou as provas do Pism II nos dias 26 e 27 de junho, enquanto as provas do Pism I aconteceram nos dias 10 e 11 de julho. O módulo II recebeu 11.829 inscrições, enquanto módulo I registrou 14.192 candidatos inscritos.

O módulo III do Pism 2021 recebeu cerca de 8 mil inscrição. A aplicação das provas aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro. Desse modo, a UFJF liberou a lista de aprovados em abril. Ao todo, a universidade ofertou 2,3 mil vagas para cursos de graduação para os aprovados na terceira fase do processo seletivo. O resultado e mais informações estão disponíveis no site da UFJF.

