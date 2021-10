UFJF convocou 160 candidatos em lista de reclassificação do Pism e SiSU

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) liberou mais uma lista de reclassificação para os novos aprovados pelo Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021/2. Desse modo, mais 160 candidatos já podem realizar a matrícula nos seus respectivos cursos.

As listas com os nomes dos novos aprovados no Pism e no SiSU estão disponíveis no site da Copese (Coordenação Geral de Processos Seletivos da UFJF).



Dos 160 novos aprovados, a UFJF convocou 31 candidatos pelo Pism, enquanto os outros 129 foram pelo SiSU. As vagas são para os cursos no campus-sede, em Juiz de Fora, e para o campus avançado de Governador Valadares (MG).

As matrículas devem ser feitas até amanhã

De acordo com a UFJF, aqueles que foram convocados nesta última lista devem realizar a pré-matrícula on-line até o dia 10 de outubro, próximo domingo. Os convocados devem ainda encaminhar a documentação exigida no edital a partir das 10h da terça-feira, dia 19 de outubro, até as 23h59 do dia 21 do mesmo mês.

Além disso, a UFJF prevê a divulgação de um novo edital de reclassificação dos processos seletivos para a próxima quarta-feira, dia 13 de outubro.

