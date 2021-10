UFJF: estão disponíveis as notas dos módulos I e II do Pism 2021

Após adiar a divulgação das notas dos módulos I e II do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2021, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou o resulta final nesta última sexta-feira, dia 8 de outubro.

Desse modo, os candidatos que realizaram as provas dos módulos I e II já podem conferir as notas por meio do site da Copese (Coordenação Geral de Processos Seletivos). De acordo com a UFJF, após a análise final feita pela Copese não há possibilidade de recursos.

Além disso, a universidade informou que as notas dos módulos I e II têm, respectivamente, peso 2 e 3 sobre o resultado final. A nota zero em qualquer uma dessas duas etapas não implica na eliminação do candidato do Pism.



Você Pode Gostar Também:

Sobre o Pism 2021

A UFJF aplicou as provas do Pism II nos dias 26 e 27 de junho, enquanto as provas do Pism I aconteceram nos dias 10 e 11 de julho. O módulo II recebeu 11.829 inscrições, enquanto módulo I registrou 14.192 candidatos inscritos.

O módulo III do Pism 2021 recebeu cerca de 8 mil inscrição. A aplicação das provas aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro. Desse modo, a UFJF liberou a lista de aprovados em abril. Ao todo, a universidade ofertou 2,3 mil vagas para cursos de graduação para os aprovados na terceira fase do processo seletivo.

Inscrições do Pism 2022

O período de inscrição do Pism 2022 está aberto e chega ao fim às 18h do dia 18 de outubro. As inscrições devem ser feitas no site da Copese, na Área do Candidato. De acordo com o edital, a aplicação das provas do Pism 2022 está marcada para os dias 5 e 6 de fevereiro de 2022.

Confira mais detalhes no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM libera cartão de inscrição com locais de prova da 3ª etapa do PSC 2021.