UFJF: estudantes podem se inscrever no Pism 2022 pelo sistema de cotas

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou na última segunda-feira (4) orientações específicas de inscrição para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2022. Os candidatos poderão se inscrever na avaliação por meio do sistema de cotas.

A UFJF recebe as inscrições para o Pism 2022 até o dia 18 de outubro. A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) informou que os estudantes poderão se inscrever para a reserva de vagas com critério de renda, considerando os grupos A, A1, B e B1 previstos no edital.



Os candidatos inscritos nesses grupos devem enviar a comprovação de renda e outros documentos.

De acordo com a Copese, podem se inscrever nesses grupos de reserva de vagas candidatos que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nos meses de referência da matrícula (julho, agosto e setembro) e que tenham cursado todos os anos do ensino médio em escola pública.

Clique aqui para conferir todas as orientações da Copese para os candidatos desses grupos.

Provas do Pism 2022

As provas do Pism serão aplicadas nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2022. A universidade deve liberar o comprovante definitivo de inscrição com os locais de prova no dia 25 de janeiro de 2022, a partir das 15h.

De acordo com o cronograma, a UFJF vai divulgar as notas das provas do Módulo III do Pism no dia 24 de março de 2022. O resultado será publicado em 31 de março, após a análise dos recursos. A divulgação das notas das provas dos Módulos I e II será feita em 17 de maio de 2022. Por fim, o resultado final está previsto para o dia 26 de maio.

A oferta da UFJF para o Pism 2022 é de 2.303 oportunidades em 76 cursos de graduação. Do total das vagas, 1.903 são para o campus de Juiz de Fora e 400 para cursos ofertados em Governador Valadares.

Acesse o edital do Pism 2022 para mais informações.

