UFMG recebe inscrições para o Exame de Seleção do COLTEC 2022

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, o período de inscrição do processo seletivo para as vagas do Colégio Técnico (COLTEC) 2022. De acordo com o cronograma, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 16 de novembro.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da universidade. Conforme o edital, para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 100,00.



Você Pode Gostar Também:

A UFMG recebeu os pedidos de isenção da taxa entre os dias 18 e 20 de outubro. Puderam enviar a solicitação, os candidatos que são participantes de programas sociais do governo e que possuem NIS, e que são membros de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. Os resultados da isenção serão publicados no dia 27 de outubro.

Vagas, provas e resultados

A oferta para esse processo seletivo é de 180 vagas distribuídas por cinco cursos técnicos: Eletrônica; Desenvolvimento de Sistemas; Automação Industrial; Análises Clínicas; e Química.

A aplicação da prova está prevista para o dia 12 de dezembro. Já a divulgação dos gabaritos será feita no dia seguinte, dia 13 de dezembro. De acordo com o edital, os candidatos poderão entrar com recurso até o dia 15 seguinte.

Ainda conforme o cronograma do edital, a UFMG deve liberar o resultado final do processo seletivo do COLTEC no dia 21 de dezembro. As datas de matrículas serão informadas posteriormente.

Confira mais detalhes no edital da seletiva.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM prorroga o prazo de inscrição do Vestibular e do PAS 2021.