UFOP recebe inscrições para vagas residuais até segunda-feira (25)

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) está recebendo inscrições para o preenchimento de vagas residuais em diversos cursos de graduação. De acordo com a universidade, os interessados devem realizar a inscrição até a próxima segunda-feira, dia 25 de outubro.

As inscrições, que são gratuitas, foram abertas no dia 20 de outubro. O procedimento de inscrição é exclusivamente virtual e deve ser feito por meio do site da Prograd (Pró-Reitoria de Graduação da UFOP).



Você Pode Gostar Também:

De acordo com o edital, a seleção dos novos alunos será feita em uma única etapa para todas as modalidades. O documento informa ainda que a seleção, as matrículas e o aproveitamento dos estudos deverão ser feitos a distância, com o preenchimento de formulários e aplicações eletrônicas específicas.

Conforme o edital, há quatro modalidades de ingresso para essas vagas residuais. São elas: transferência alunos do ensino superior (da rede pública ou da rede privada); obtenção de novo título, voltada para egressos do ensino superior que desejam cursar uma nova graduação na UFOP; reingresso; e reopção de curso, que visa a transferência de curso de alunos de graduação da UFOP.

Ainda de acordo com o cronograma do edital, a UFOP deve publicar o resultado preliminar do processo seletivo, com a lista de classificação geral dos inscritos, no dia 5 de novembro, no site da Prograd. Os candidatos poderão interpor recursos no prazo de dois dias úteis a contar da data de divulgação do resultado provisório.

Após a análise dos recursos, o resultado final será publicado no dia 18 de novembro. Confira mais detalhes no Edital de Vagas Residuais da UFOP 2021/2. E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário! Leia também UEM prorroga o prazo de inscrição do Vestibular e do PAS 2021.