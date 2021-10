UFPA abre matrículas do Processo Seletivo 2022

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abre nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, o período de inscrição do Processo Seletivo 2022. A seleção será feita por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

De acordo com a UFPA, os interessados em participar do Processo Seletivo 2022 devem realizar a inscrição a partir das 14h de hoje até às 23h59 do dia 19 de novembro de 2021, por meio do site do CEPS (Centro de Processos Seletivos da UFPA).

O valor da taxa de inscrição será de R$ 60. Podem solicitar a isenção da taxa candidatos que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública, ou que tenham cursado em escolas particulares com bolsa integral.

Vagas e regras do PS 2022

De acordo com a instituição, a oferta é de 7.334 vagas regulares, com mais 197 oportunidades adicionais para pessoas com deficiência (PcD).

Metade das oportunidades estão reservadas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Dentre esse percentual, há ainda a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas (PPI).

Só poderão participar do PS 2022 aqueles que tiverem se inscrito no Enem 2021, já que a seleção será feita exclusivamente por meio das notas desta edição do exame.

A UFPA dará um bônus de 10% sobre a nota obtida no Enem para candidatos que fizeram o ensino médio em escolas das redes públicas dos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O candidato que se encaixar nesse critério deve indicar o desejo de receber o bônus no ato de inscrição.

Confira mais detalhes no site da UFPA.

