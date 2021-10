UFPE divulga oferta de vagas para o SiSU 2022

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou o número de vagas ofertados no processo seletivo via Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com a resolução Nº 24/2021, a oferta será de 7.012 vagas distribuídas por 105 cursos de graduação.

Além de divulgar o quadro de cursos e vagas, o Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) informou a aprovação do Argumento de Inclusão Regional para todos os cursos presenciais dos campi Caruaru e Vitória.



Conforme a decisão do Conselho, o Argumento de Inclusão Regional será válido também para o curso de Medicina do Campus Recife para candidatos que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas regulares e presenciais no Estado de Pernambuco (PE).

Bônus Regional

Desse modo, os candidatos que se encaixam nos pré-requisitos terão direito a acréscimos na nota final do Enem por meio do Bônus regional da UFPE.

Confira abaixo a porcentagem de acréscimos, conforme decisão do Cepe:

10% para os cursos de Vitória e Caruaru, aos candidatos que tiverem cursado todo o Ensino Médio em escolas regulares da Zona da Mata e do Agreste de PE;

7% para o curso de Medicina do Campus Recife, aos candidatos que tiverem cursado todo o Ensino Médio em escolas regulares de PE;

3% para os cursos de Vitória e Caruaru, aos candidatos que tiverem cursado e concluído 2/3 do Ensino Médio nas escolas da Zona da Mata e do Agreste de PE;

3% para o curso de Medicina do Campus Recife, aos candidatos que tiverem cursado e concluído 2/3 do Ensino Médio nas escolas regulares de PE.

Confira as últimas resoluções nos site da UFPE.

