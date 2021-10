UFRGS: edital de isenção de taxa do Vestibular 2022 está disponível

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) publicou, por meio da Comissão Permanente de Seleção (Coperse), o edital de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2022.

De acordo com o documento, os interessados devem solicitar o benefício virtualmente, por meio de preenchimento de formulário on-line no site da UFRGS. O prazo para envio dos pedidos de isenção será do dia 25 de outubro até as 23h59 do dia 5 de novembro.



Você Pode Gostar Também:

Quem pode solicitar a isenção da taxa?

Conforme o edital, podem solicitar a isenção os candidatos que comprovarem cumprir cumulativamente as duas exigências feitas no documento:

Ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio nacional;

Ter cursado (ou estar cursando com previsão de conclusão até 28 de fevereiro de 2022), todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral em escola particular.

Para solicitar a isenção, os interessados devem enviar toda a documentação exigida no edital de isenção. Clique aqui e confira a lista completa de documentos para a comprovação de renda e de outras informações.

Além de divulgar o edital, a universidade disponibilizou ainda um roteiro, com o passo a passo para enviar a solicitação do benefício.

Ainda de acordo com o edital, a UFRGS irá divulgar, no seu site, no dia 22 de novembro de 2021 o resultado das solicitações, e o motivo do indeferimento, quando for o caso. Confira mais informações podem ser conferidas no site da universidade.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM prorroga o período de inscrição do Vestibular e do PAS 2021.