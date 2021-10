UFRN divulga número de vagas e notas mínimas para o SiSU 2022

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) divulgou nesta semana o número de vagas e uma nova decisão sobre as notas mínimas exigidas para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) tomou a decisão em sessão feita na última terça-feira (19).

Ao todo, a oferta para a próxima edição do SiSU será de 7.106 vagas. Para o primeiro semestre, serão 4.822 vagas, enquanto para o segundo semestre a oferta será de 2.284 oportunidades. A UFRN está ofertando para o processo seletivo de 2022 o mesmo número de vagas ofertado neste ano.



De acordo com a decisão do Consepe, não haverá mais exigência de uma nota mínima no SiSU para concorrer aos cursos da UFRN. Desse modo, a única exigência é que a nota deve ser maior que zero nas provas de todas as áreas do conhecimento.

Segundo a universidade, a alteração tem caráter excepcional e deve vigorar apenas para 2022, levando em consideração os efeitos da pandemia da covid-19. Nesse sentido, a universidade explica que está considerando as dificuldades que o contexto da pandemia ocasionou na educação, principalmente para os alunos de escolas da rede pública de ensino, o que agravou a desigualdade de condições de estudo.

A seleção do SiSU 2022 será feita a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Portanto, para concorrer às vagas ofertadas pela UFRN para o SiSU 2022, os interessados deverão realizar as provas do Enem, cuja aplicação está prevista para os dias 21 e 28 de novembro.

Confira mais detalhes no site da UFRN.

